نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التعليم الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول في الآونة الأخيرة تزامنًا مع اقتراب موعد إعلان النتيجة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لا داعي للقلق حيث يمكنكم الحصول على نتائج الطلبة بمنتهى الشفافية والنزاهة إلكترونيًا عبر موقعنا الرسمي وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول

انتهى ماراثون امتحانات الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2021/2022 في جميع المحافظات العراقية، صرح مصدر موثوق في وزارة إلى اقتراب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق ومراجعة الدرجات ورصدها تمهيدًا لصدور النتيجة فور الانتهاء مباشرة، كما أقرت وزارة التربية والتعليم على اقتراب إعلان النتيجة في مختلف المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة وأنه من المتوقع ظهور نتيجة الطلبة لهذه العام في الفترة بين 20:25 من شهر أغسطس الحالي حيث أكدت بعض المصادر على انتهاء تصحيح 4 مواد حتى وقتنا هذا وجاري عمل الوزارة بكامل جهدها وطاقتها للانتهاء من تصحيح باقي المواد تمهيدًا لإعلانها.

رابط نتائج الصف السادس 2022

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الحصول على النتائج الخاصة بكل طالب مع عرض مفصل بكافة الدرجات التي حصل عليها في كل مادة على حدة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على مواقع التواصل، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يقوم الطالب الضغط على أيقونة كشف نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول.

بثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بتحديد المحافظة التابع لها.

بعد ذلك يتم الدخول على زر “تحميل” لتتمكن من رؤية النتيجة.

ثم بعدها تظهر على الفور قائمة بنتائج درجات كل المواد بشكل مفصل وذلك بتقنية pdf الأكثر وضوحًا.

بعد ذلك يبحث الطالب عن اسمه ويحصل على نتيجته بمنتهى السهولة.

في نهاية مقال نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول حيث يترقب الأهالي والطلبة ظهور النتيجة على أحر من الجمر. لذا أتاحت الوزارة إمكانية الحصول على النتيجة إلكترونيًا بمنتهى الدقة والشفافية والمصداقية. دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، ونتمنى من الله السميع العليم بدوام التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات.