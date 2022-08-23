تفجير عبوة ناسفة فى ولاية فرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، أفادت مصادر محلية بأنه لم تقع اصابات بعد اكتشاف عبوتين ناسفتين فى المدينة صباح الاثنين. واستجابت شرطة فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة، وإدارة شرطة بلوفيلد وجهات إنفاذ القانون الأخرى لمكالمة فى المحكمة الفيدرالية فى وسط مدينة بلوفيلد حوالى الساعة 9:40 صباحًا. أجلى الضباط جميع الأشخاص من المبنى ومبنى سكنى مجاور أثناء تعاملهم مع عبوة ناسفة. تم تدمير العبوة على ما يبدو حوالى الساعة 11:40 داخل المبنى الفيدرالى. وسمع دوى انفجار من المبنى. وقالت شرطة بلوفيلد لموقع "MetroNews" إن الوضع فى قاعة المحكمة كان "تحت السيطرة" بحلول الظهر. أفاد تلفزيون WVNS عن وجود جهاز ثان بالقرب من كنيسة وستمنستر المشيخية فى بلوفيلدـ وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالكنيسة، فيما تشير التقارير إلى وجود رجل رهن الاحتجاز.

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