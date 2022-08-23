نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تعلن وزارة الشؤون الإسلامية عن فتح باب التقديم لكلا من الجنسين في المقال التالي
تعلن الشؤون الإسلامية عن وظائف بجميع المناطق والتقديم عن وجود وظائف شاغرة وقد أعلنت عن رابط للتقديم الاليكتروني وللاستعلام عن تلك الوظائف مثل ( مراقبين – مرافعة – حراس أمن ) لكلا من الجنسين وتستقبل طلبات التوظيف، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين في مختلف مناطق المملكة حيث يستمر التطبيق حتى يوم السبت 29/1/1444 هـ.
عاجل تعلن وزارة الشؤون الإسلامية عن فتح باب التقديم لكلا من الجنسين
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تأسست في 20 محرم عام 1414هـ، تحت مسمى (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، وهي الوزارة المسؤولة عن جميع الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وإبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي، وبتاريخ 30 رجب 1437هـ، الموافق 7 مايو 2016م صدر أمر ملكي بتغيير اسمها إلى (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، ويتولى رئاستها الآن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
أهداف الوزارة
- إبراز جهود المملكة في مجال العمل الإسلامي، ودعم المسلمين في الخارج.
- العمل على رفع المستوى الفكري والعلمي للمسلمين في الخارج، وتأكيد هويتهم الإسلامية
- العمل على مساندة المسلمين في الخارج لتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية وتأكيد حقوقهم.
- العناية بالأقليات والجاليات الإسلامية في العالم
- الإسهام في دعم المشروعات والمعاهد الإسلامية لمختلف المراحل الدراسية.
الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون
- وظائف المراقبين لحملة الثانوية فأعلى.
- وظائف الدعوة لحملة البكالوريوس فأعلى.
- وظائف حراس الأمن لحملة الثانوية فأعلى.
- وظائف الأئمة لحملة الثانوية فأعلى.
- وظائف المؤذنين لحملة الثانوية فأعلى.
شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وألا يكون قد سبق الحكم
- عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس.
- أن يكون حافظ على الأقل ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- أن يكون متفرغا تماما للوظيفة إذا كانت بدوام كامل.
- أن لا يكون قد تم فصله من عمل أو وظيفة حكومية بقرار نظامي.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
رابط وطريقة التقديم على الوظائف
- أولاً الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي.
- ثانياً الدخول إلى منصة التوظيف الخاصة بالوزارة.
- ثالثا اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على متابعة.
- رابعا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال.
- خامسا إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة والتأكد من صلاحيتها.
- سادسا الموافقة على شروط وأحكام المنصة.
- سابعا الضغط على تقديم طلب التوظيف الآن.
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