نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول الدعم السكني لشهر أغسطس وسبتمبر 2022 في هذا الموعد وفق تحديد وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن متى يتم إيداع الدعم السكني لهذا الشهر من الأمور التي تعمل وزارة الإسكان بالمملكة على توفيرها بشكل رسمي ومتتابع مطلع كل عام حتى يستطيع المواطنين المستفيدين منه معرفة متى موعد نزول الدعم السكني، كما تحرص على الإعلان عن الخطوات والشروط المتعلقة بالتسجيل لكي يتمكن كل من يرغب بالتقديم عليه من إتمام الأمر بنجاح، والحقيقة أن برنامج الدعم السكني يمثل أحد البرامج الموفرة من خلال الحكومة إلى المواطنين لتساعدهم على امتلاك عقارات خاصة بهم بحالة عدم امتلاكهم لها الارتقاء بمستوى معيشتهم.

متى موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر؟

أعلنت وزارة الإسكان أنه يتم تقديم مبادرة الدعم السكني إلى الأسر الأكثر احتياجاً وكذلك أصحاب الدخل المنخفض والمحدود بالمملكة والغير مالكين لسكن خاص بهم، وهذا حيث توفر المبادرة تسهيلات متعددة وخدمات كثيره سواء تتعلق بدعم العسكريين أو المعلمين أو غيرهم، ولأن الكثيرين ينتظرون موعد الصرف للدفعة الجديدة الخاصة بشهر أغسطس حرصت الوزارة على إعلانه وهو 24 أغسطس 2022 والمصادف هجرياً 26 من محرم 1444، وبذلك يتبقى عليه ثلاث أيام وعدة ساعات، والجدير بالإشارة إلى تخصيص الوزارة موعد محدد لكي يتم الصرف به يمكن تقديمه أو تأخيره وفقاً للإجازات والعطلات الرسمية وبناءً على المصلحة العامة وذلك الموعد هو 24 كل شهر ميلادي.

متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر

بناءا على الجدول الذي تم إعلانه من خلال وزارة الإسكان بالمملكة فإن تاريخ نزول الدعم السكني لسبتمبر هو 25، وبذلك فإن المتبقي عليه هو 35 يوم وعدة ساعات، كما حددت مواعيد النزول الخاصة بالدعم لبقية الشهور في العام الميلادي، وهذا حتى يستطيع المواطنين معرفتها بسهولة.

شروط التسجيل في الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان الشروط الخاصة بتلقي المبالغ المالية الشهرية التي يتم تقديمها للمواطنين في الدعم السكني وهي كالآتي: