نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تقديم برنامج فني مسعف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن البَدْء في التقديم على برنامَج فني مسعف والذي يؤهل المشتركين إلى العمل لاحقا في الهلال الأحمر السعودي حيث يتم التقديم عبر البوابة الرسمية للهيئة على شبكة الإنترنت واليكم فيما يلي توضيح شامل لطريقة وخطوات التسجيل في هذ البرنامج وموعد وشروط التسجيل بالتفصيل.

شروط برنامج فني مسعف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أعلن مصدر مسؤول داخل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الهيئة فتحت باب التقديم على برنامج فني الإسعاف من اليوم ولمدة ١٠ أيام كاملة بشرط الالتزام بالشروط التالية:

يحب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أبناء المملكة ومقيم بها.

لا يكون عند التقديم على رأس أي عمل أو وظيفة سواء قطاع عام أو خاص.

لا بد أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة وأن يكون التخصص ضمن تخصصات العلوم الإنسانية.

اجتياز اختبار إتقان اللغة الإنجليزية سواء اختبار ايلتس IELTS بمعدل ٣.٥ أو اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP بمعدل ٥٢ على الأقل.

رابط تقديم برنامج فني مسعف

يمكن لأي مواطن سعودي تنطبق عليه الشروط السابقة التقديم على البرنامَج من خلال التوجه إلى رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتسجيل الدخول ؛ ثم اختيار برنامَج فني مسعف وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ورفع المستندات ، ثم إرسال طلب الاشتراك في البرنامَج ، وهنا سوف يتم معالجة الطلب، وفي حالة القبول سوف يتم إخطار المتقدم بذلك.

موعد تقديم برنامج فني مسعف

يبدأ التقديم على برنامج فني مسعف عبر الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية بداية من يوم الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢م (٢١/٠٨/٢٠٢٢)، الموافق ٢٣ محرم ١٤٤٤ه‍ ويستمر لمدة ١٠ أيام كاملة حتى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢م الموافق ٣ صفر ١٤٤٤ه‍.

مدة تدريب برنامج فني مسعف

تصل مدة تدريب المشتركين في برنامج فني الإسعاف عبر الهيئة لمدة اثني عشر ١٢ شهراً أي لمدة عامًا كاملاً ، وبعد ذلك سوف يتم توظيف المتدربين في وظيفة فني مسعف لدى الهلال الأحمر السعودي ، حيث يعد هذا الأمر من مساعي الدولة في تقديم كوادر ذو درجة كفاءة عالية في التخصصات الصحية وأيضًا رفع معدلات التوظيف بين أبناء المملكة.

كم راتب فني مسعف

تختلف رواتب فني مسعف في المملكة العربية السُّعُودية وفقا للدرجة الوظيفية والفئة ، حيث يبدأ من راتب شهري حوالي 3935 ريال سعودي لفتي المسعف من الفئة الأولى على الدرجة الأولى وحتى راتب شهري قدره 14,835 ريال سعودي لفني مسعف بأعلى فئة وظيفية لسلم رواتب هذه الوظيفة وهي الفئة السابعة على الدرجة الرابعة.

ويذكر أن هيئة التخصصات الصحية السُّعُودية هي الهيئة بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الصحية داخل المملكة بشكل قانوني رسمي ، كما إنها تقدم العيد من البرامج التدريبية المهمة التي من شأنها قديم كوار مهنية صحية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لا سيما أن ذلك يصب أيضًا في صالح زيادة معدل التوظيف بين شباب المملكة من البنين والبنات وهذا يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م.