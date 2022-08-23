قبل بداية الدراسة 1444 رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب عبر نظام نور ولي الأمر

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 1444 لذلك قامت وزارة التعليم بالتذكير برابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب عن طريق البيانات المسجلة عبر تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر، وتعتبر هذه المنصة التعليمية من أهم المنصات التعليمية التي توفرها وزارة التعليم بالمملكة للطلاب لمتابعة العملية التعليمية خارج المدارس، حيث توفر منصة مدرستي الإلكترونية سبل التواصل بين المعلم والطالب، كما توفر المنصة الإلكترونية طريقة حل الواجبات وإرسالها للمعلم لمراجعتها، ويمكن لولي الأمر التسجيل على منصة مدرستي ولي الأمر للاطلاع على مستوى التقدم العلمي الذي يحققه الطالب في المدرسة، كما يتعرف ولي الأمر على نقاط القوة والضعف والتقارير المدرسية التي يتم رفعها حول الطالب للوقوف على مستجدات الحالة التعليمية للطالب.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ولاتقتصر منصة مدرستي على ذلك بل يستطيع الطالب التواصل مع المعلم للاستفسار عن بعض النقاط الغير مفهومة، ويجب على المعلمين كذلك تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي حتى يتمكنوا من التواصل مع طلابهم وتصحيح الواجبات ومنح الطلاب التقارير اليومية عن أنشطتهم الصفية واللاصفية، كذلك تعد المنصة من المنصات الهامة في العملية التعليمية بالمملكة نظرا لما تقدمه للطلاب وأولياء الأمور من خدمات كثيرة، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن إطلاقهذه المنصة التعليمية تزامنا مع التوجه إلى التعليم عن بُعد خلال فترة جائحة كورونا كوفيد 19، حيث تم الاعتماد الكامل على التعليم الإلكتروني والتواصل بين الطالب والمعلم عبر رابط مدرستي الإلكتروني.

خطوات تسجيل الدخول الجديد

ويستطيع الطالب وولي الأمر تسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد عن طريق الخطوات التالية: