رابط التسجيل في تقليل الاغتراب في التنسيق والشروط اللازمة لقبول الطلب

بدأ الكثير من الطلاب والطالبات في التساؤل عن موعد تقليل الاغتراب لعام 2022، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الكليات، وحصول الطلاب علي كليات في أماكن بعيدة غير مناسبة للموقع الجغرافي، لذلك يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن طريق التسجيل لتقليل الاغتراب والتقديم في الكلية المناسبة لكل طالب، ولكن يتم ذلك بشروط معينة حيث لا يحق لأي طالب التسجيل لتقليل الاغتراب، وهنا سوف نعرض لكم موعد تقليل الاغتراب لتنسيق الكليات، وخطوات الاستفادة من تلك الخدمة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب من أجل الاقتراب أكثر من محل الإقامة وعدم التضرر من الابتعاد على العائلة من أجل الاستمرار في التعليم الجامعي.

موعد تقليل الاغتراب في تنسيق الكليات

كما هو معروف أن نتيجة تنسيق الكليات ظهرت منذ فترة ليست بعيدة، وبدأ الكثير من الطلاب في الاستعلام عن موعد تقليل الاغتراب والذي سيكون في يوم الإثنين الموافق يوم 22 من شهر أغسطس لعام 2022، ولا بد على جميع الطلاب التقديم لتقليل الاغتراب في الوقت المناسب، لأنه سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية في يوم 23 أو 24 المقبل، ويمكنك التسجيل لتقليل الاغتراب من خلال الخطوات التالية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق

اضغط على زر تنسيق الثانوية العامة لعام 2022.

بعد ذلك سوف يتم الدخول إلى الصفحة قم بالضغط على كلمة تقليل الاغتراب.

قم باختيار الكلية التي تريد التحويل إليها.

سجل جميع البيانات الخاصة بك داخل الموقع بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على زر إرسال.

شروط تقليل الاغتراب لعام 2022

وقبل أن يتم فتح باب التسجيل في تقليل الاغتراب لهذا العام، سوف نعرض لكم الشروط والإجراءات التي تم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم ويجب عليك اتباعها حتي تتمكن من تقليل الاغتراب والتحويل إلى الكلية القريبة منك، وهذه الشروط عبارة عن الآتي:

لا بد من أن تكون الكلية مناسبة لموقعك الجغرافي.

يجب تسجيل تقليل الاغتراب عبر الإنترنت، وذلك لأنه لا يتم قبول التسجيل الورقي.

لا يمكنك التسجيل لتقليل الاغتراب والتقديم لأكثر من مرة.

يتم قبول تقليل الاغتراب للطلاب حسب درجات الثانوية العامة ويتم اختيار أفضلهم.

يتم قبول طلبات تقليل الاغتراب بنسبة 10% بالنسبة لكل كلية مراد التحويل إليها.

يتم قبول الطلاب والطالبات حسب ترتيب الثانوية العامة 2022.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات الخاصة بك بشكل صحيح، وذلك لأن في حين وجود أوراق تحمل معلومات غير صحيحة سوف يتم رفض طلب تقليل الاغتراب الخاص بك.

انتهاء تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية

وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن انتهاء المدة المقررة لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب في المرحلة الثانية، وذلك بعد أن تم إتاحتها لمدة خمسة أيام، وقام جميع الطلاب بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالتنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة.