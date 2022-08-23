حصريـاً … . رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 وزارة التربية العراقية الدور رقم 1 برقم المقعد epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي بالعراق بمزيد من التشويق والتوتر ينتظر أبناءنا الطلاب في العراق نتائج السادس الاعدادي للدور الأول، وذلك بعد ما أتموا تقديم امتحاناتهم لهذا الدور، ولكون مرحلة الصف السادس مرحلة مهمة جدًا بالنسبة لهم، ف نتائجها تضاف إلى معدلات الطالب التحصيلية خلال السنوات الدراسية القادمة له، لذلك سنتعرض في هذه المقال موعد نتائج السادس الاعدادي في العراق.

نتائج السادس الاعدادي العراق

أعلنت مديرية التربية والتعليم في العراق أن أوراق الامتحانات قد شارفت على الانتهاء من التصحيح، وأن موعد إعلان نتائج أصبح قريبًا جدًا، حيث أنه من المحتمل أن تصدر في الفترة ما بين 20 آب إلى 25 من نفس الشهر، وقد أكدت المصادر الرسمية المتحدثة باسم مديرية التربية في العراق أن العاملين على التصحيح قد بذلوا قصارى جهدهم حتى تتم العملية بدقة وسرعة تتناسب مع الموعد المحدد الذي وضعته الوزراة ضمن المخطط للعام الدراسي، وأنه بعد الانتهاء من التصحيح سوف يتم العمل على مراجعة كافة الأوراق لتقديم المعدلات والنتائج بشكل دقيق يخفض نسبة الخطأ في حساب المعدل ويعطي الطلاب حقهم في الجهد الذي بذلوه.

رابط نتائج السادس الاعدادي العراق

حرصًا من وزارة التربية والتعليم على تقديم كافة التسهيلات لأبنائها الطلاب، فإنها تسعى على توفير النتائج بشكل الكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمي على الويب، مما يوفر الوفت على الطالب ويمنحه السرعة في الاضطلاع على نتيجته، كل ما عليه أن يدخل على موقع الوزارة الإلكتروني الخاص بوزارة التربية في العراق، ثم يضغط على الرابط المخصص للاستعلام عن نتائج السادس، سيطلب منه إدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب بالإضافة إلى الاسم الثلاثي ورقم الجلوس المخصص له، بعدها عليه أن يضغط على خانة إظهار النتيجة وستظهر له نتيجته بشكل التفصيلي بمعدلات العلامات التي تقدم إلى امتحانها.

يستطيع أن يرفع هذه النتيجة على شكل ملف صيغة pdf إلى هاتفه أو الحاسب الذي يتم من خلاله استخراج النتائج، وهذه ميزة جيدة تسهل عليه طباعة الأوراق اللازمة للمرحلة التي تليها الدور الأول وبهذا نكون قد أوجزنا لكم موعد نتائج السادس الاعدادي العراق مع كل تمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح.