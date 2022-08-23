نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اي ساعة دوام الطلاب في السعودية 1444؟.. بالتزامن مع اقتراب بدء الفصل الأول التعليم تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم الإجابة بشأن اي ساعة دوام الطلاب في السعودية؟، كما أوضحت عدد الساعات الدراسية لأن الطلاب يتساءلون عنها مع اقتراب الدخول العام الدراسي الجديد 1444 الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قلائل، كما أن وزارة التعليم لم تقصر في إعطاء أي معلومة خاصة بالعام الدراسي، وحددت جميع الأشياء التي يكون الطلاب بحاجة إليها ومنها مدة الحصص الدراسية لكافة المراحل من الابتدائي حتى الثانوي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم عدد ساعات دوام المدارس.

اي ساعة دوام الطلاب في السعودية؟

يبدأ الدوام في تمام الساعة الـ 7 صباحًا في المدارس الحكومية والساعة الـ 9 بالخاصة، وأبانت الوزارة بأن ساعات الدوام لليوم الدراسي يكون مختلف وفقاً للحصص التي سيحصل عليها الطلاب خلال اليوم، إذ أن وزارة التعليم لم تعلن عن العدد الخاص بالساعات الدراسية، لأن عدد الحصص يكون مختلف وفقاً للجدول الذي تم وضعه، علماً بأن العدد الأقصى للحصص خلال اليوم ثمان حصص، ولذلك فإن الدوام يحدد حسب كل يوم وما به من حصص.

زمن الحصص الدراسية بالمملكة السعودية

وزارة التعليم قد حددت وقت الحصص الدراسية لكافة المراحل والمدة الزمنية تكون مختلفة وفقاً لكل مرحلة تعليمية، وإليكم زمن الحصص وهو كالآتي:

بالنسبة لزمن الحصص الخاصة بالمرحلة الابتدائية عبارة عن 28 دقيقة، وأما عن الفارق الزمني بين الحصة والثانية عبارة عن دقيقة وهناك ثمان دقائق لتأدية الصلاة.

بالنسبة لزمن الحصص الخاص بالمرحلة المتوسطة كل حصة 45 دقيقة فرق بين الحصة والأخرى دقيقة واحدة أيضاً بالإضافة إلى 15 دقيقة راحة بمنتصف اليوم عشر دقائق أخرى لتأدية الصلاة.

زمن الحصص الدراسية بالمرحلة الثانوية 50 دقيقة فارق زمني بين الحصة والثانية دقيقة وهناك 15 دقيقة بمنتصف اليوم استراحة و10 دقائق للصلاة.

مواعيد ابتداء اليوم بمدارس المملكة

إن وزارة التعليم قامت بالإعلان عن المواعيد الخاصة باليوم الدراسي لكافة المراحل وكذلك الهيئة الإدارية والتدريسية، وإليكم مواعيد ابتداء اليوم الدراسي بمدارس المملكة وهي كالآتي:

أولاً الحصص الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية تبدأ في السابعة صباحاً.

المدارس الخاصة اليوم الدراسي لها يبدأ مع التاسعة صباحاً.

هيئة التدريس والإداريين العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية الدوام يبدأ لهم السابعة إلا ربع صباحاً

وبالنسبة للفترة المسائية الخاصة بالمرحلة الابتدائية فإن الدوام لهم يبدأ الثالثة والنصف عصراً وينتهي السابعة مساءً.

عدد الحصص بالمراحل التعليمية

عدد الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية عبارة عن 198 حصة مقسمة على الثلاث فصول، وبالنسبة للحصص الدراسية الخاصة بالمرحلة المتوسطة هي 105 حصة موزعين على ثلاث فصول أيضاً، أما عن حصص المرحلة الثانوية 96 حصة أي 32 حصة بكل ترم الدراسي.