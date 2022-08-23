نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هٌنا رابط تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022 بوابة القبول بالكليات والمعاهد الحكومية الثانوية العامة “tansik.digital.gov.eg” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق المرحلة الثانوية للثانوية العامة تنسيق الصف الثالث الثانوي حيث يبحث العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في جمهورية مصر العربية عن تفاصيل تنسيقات المرحلة الثانية وقد انتهت امتحانات الثانوية العامة وصدور النتائج الخاصة بها لعام 2022 وأعلن أيضاً تفاصيل كاملة حول تنسيق المرحلة الأولى وينتظر الان جميع طلاب الصف الثالث الثانوي تنسيق المرحلة الثانية فقد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير عبر المواقع لمعرفة التنسيق المرحلة الثانية، ونوضح إليكم من خلال موقعنا كيفية وشرح الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة في مصر فور الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي.

رابط تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن أنه سوف يتم إغلاق باب تنسيق الرغبات للمرحلة الثانية اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس الجاري لعام 2022، ويكون عدد الطلاب المتقدمين للرغبات من الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 269 ألف طالب وطالبة، للقسمين العلمي والقسم الادبي، الجدير بالذكر وأن أول التنسيق للمرحلة الثانية للشعبة العلمية يكون 60% كحد أدنى بينما تأتي الشعبة الادبية بنسبة 58%.

بالخطوات شرح الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثانية

بداية على الطالب أو الطالبة التوجه إلى الموقع الرسمي المعروف بوابة الحكومة المصرية وإختيار الخيار المعروف بتنسيق القبول بالكليات والمعاهدن ومن ثم البدء في إدخال الرغبات للطالب كاملة، من تنسيق المرحلة الثانية للصف الثالث الثانوي، وإدخال إسم الطالب رباعياً، ورقم جلوسه واختيار المحافظة التابع إليها، وأخيراً الرقم القومي الخاص بكل طالب، والإنتظار حتى تعلم النتائج ليتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الموضح للجميع من الطلاب في أعلى المقالة.

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

كما يتسائل الطلبة والطالبات في خلال الساعات الأخيرة عن أنه ميعاد قف الرغبات مساءً اليوم الثلاثاء الثالث والعشرون من الشهر الجاري، حيث دارت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي خلال أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن ميعاد صدور التنسيق ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل أو السبت المقبل وعلى جميع الطلاب الإنتظار حتى يتم إعلان القبول بالكليات والمعاهد لجميع طلاب الثانوية العامة في مصر.