نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى إعلان نتيجة تنسيق الكليات بالمرحلة الثانية وفتح التسجيل للمرحلة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة المرحلة الثانية سوف يتم عرضها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وذلك عقب مرور فترة 72 ساعة سوف يتم فتح مرحلة تعديل الرغبات وتغيير مكان الكلية إلى مكان أقرب، حيث بدأ الطلاب بتدوين رغبات المرحلة الثانية يوم 18/8/2022، حيث مدت وزارة التربية والتعليم فترة تسجيل الرغبات على الموقع إلى يوم 22/8/2022، وأن أخر موعد لغلق باب التسجيل يوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساءا، وينبغي على الطلاب كتابة رغباتهم على الموقع قبل حلول أخر موعد، وحيث أعلن السيد عطا أنه يجب على الطلاب كتابة الرغبات جيداً ومراجعته مرة ثانية ويجب اتباع كافة تعليمات التوزيع الجغرافي.

كيفية التسجيل في تنسيق الكليات

لكي يتمكن الطلاب من التسجيل عبر رابط تنسيق الكليات يجب الاطلاع على كل الخطوات البسيطة وهي كالآتي اتجه إلى موقع التنسيق الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول، ثم دون رقم الجلوس وكلمة المرور، دون كافة رغباتك بناءا على شروط التوزيع الجغرافي، وينبغي طباعة ورقة الترشيح عقب ظهور مرحلة تعديل الرغبات ومكان الكلية الخاص بالمرحلة الأولى والثانية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الإلكتروني تنسيق كليات المرحلة الثانية للقسم العلمي والأدبي، حيث أن مجموع القسم العلمي حوالي 246 درجة بنسبة تصل إلى 60%، وأن مجموع تنسيق القسم الأدبي 238 درجة بنسبة تصل إلى 58.05%، حيث كان عدد الطلاب الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني حوالي 296 ألف طالب وطالبة إلى الآن.

موعد فتح التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة

سوف يتم فتح باب تدوين رغبات المرحلة الثالثة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، وسيتم الإعلان عن مرحلة تعديل الرغبات ومكان الكلية، وذلك عقب نزول نتيجة المرحلة الثالثة، وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن موعد التسجيل في تقليل الاغتراب للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم وتقرر أن يلتحقوا بكليات بعيدة عن محل إقامتهم، حيث يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق أن يقدموا الطلب وسوف يتم الإعلان عن نتيجته بعدها، ويكون طلب تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط وفي حال تم نقل الطالب لا يمكنه التقديم مرة ثانية.

اليوم انتهاء التسجيل في المرحلة الثانية

وتم الإعلان بأن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية سوف ينتهي اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً، ولذلك فإنه لم يتبقى سوى ساعات قليلة ويتم توقف التسجيل للطلاب، أو تعديل الرغبات، وذلك تمهيدا للإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة والتي يترقبها الكثيرين.

وقد تم غلق التسجيل عبر المنصة الإلكترونية ولا يمكن لأي طالب تسجيل الرغبات أو تعديلها، ونترقب معكم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يتم فحص جميع الرغبات ومطابقتها مع احتياجات كل كلية في العام الدراسي الجديد، وسوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات التنسيق.