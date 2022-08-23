مساعدات مالية وشقق سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال للأفراد داخل المملكة الشروط

مما لاشك فيه أن مؤسسة الوليد بن طلال من أكبر المؤسسات الخيرية التي تعمل على مساعدة المواطنين السعوديين وتقديم لهم كافة المساعدات المالية والإنسانية لرفع العبء عن المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية وحياة كريمة ومستقبل مشرق لدى المواطنين السعوديين، لذلك تحرص مؤسسة الوليد بن طلال على تقديم الدعم والمساعدات والخدمات لمستحقيها وهذا من باب مساعدة الوليد بن طلال للأسر الفقيرة الأكثر احتياجا.

الشروط اللازمة للحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

تقدم المؤسسة العديد من المساعدات المالية والعينية لدى مواطنيها من أجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية لدى مواطنيها، حيث تعمل المؤسسة جاهدة علي توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بضوابط، فمن أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم للحصول على هذه المساعدات سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لهذه المساعدة لا يقل عمره عن ٢١ عام.

ألا يزيد الدخل الشهري لدى المواطن المستفيد من هذه المساعدة عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

يشترط ألا يكون لدى المواطن السعودي المتقدم لهذه المساعدة وحدة سكنية مسجلة باسمه أو سيارة مسجلة باسمه.

يشترط أن المواطن المستفيد من هذه المساعدة عدم إتلاف الوحدة السكنية والانتفاع بها.

يتعهد المواطن لعدم بيع السيارة أو إتلافها ومن الضروري دفع كافة المخالفات المرورية.

يشترط ألا يكون المواطن المستفيد من هذه المساعدات قد حصل على مساعدة سكنية أو سيارة من مؤسسة الوليد مسبقاً.

كيفية تقديم طلب مساعدة الوليد بن طلال

يستطيع أي مواطن سعودي من الحصول على دعم أو مساعدة مالية من المؤسسة خلال التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال من خلال الخطوات التالية: