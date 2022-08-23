روسيا توجه نداء عاجلا إلى الدول النووية

وقال الممثل الدائم للاتحاد الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا -فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى اليوم الاثنين- إن روسيا تدعو الموقعين على البيان المشترك لزعماء الدول الخمس النووية -والذى تم تبنيه فى 3 يناير من هذا العام- إلى أنه لا ينبغى إطلاق العنان لحرب نووية وأن يظلوا ملتزمين بتنفيذه.
وأضاف نيبينزيا، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أكد البيان المشترك لزعماء الدول الخمس النووية أيضًا ضرورة منع ليس فقط صدامًا نوويًا، ولكن أيضا أى مواجهة عسكرية بين القوى النووية"، مضيفًا أنه "من المهم للغاية أن يظهر جميع الموقعين على البيان التزاما واضحا بهذه البنود".
وتابع نيبينزيا: "فى مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووى المنعقد فى نيويورك هذه الأيام، تقوم الدول الغربية بتسييس العمل على الوثيقة النهائية، وتضع مصالحها الجيوسياسية فى معاقبة روسيا فوق احتياجاتها الجماعية فى تعزيز الأمن العالمى".
كان رئيس المؤتمر المعنى بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية جوستافو زلاوفينين قد أكد فى وقت سابق أن روسيا والولايات المتحدة قد تُصبحان دون معاهدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية فى عام 2026 إذا استمر الوضع الحالى المفتقر إلى الاتصالات على أعلى مستوى.
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