تفاصيل جديدة عن مقتل الصحفية الروسية داريا دوجينا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر روسى مطلع، إن اغتيال الصحفية داريا دوجينا، تم وفق تخطيط مسبق أعد له المنفذون بعناية، وإن العملية من البداية كانت تستهدفها نفسها وليس والدها ألكسندر دوجين كما أشيع فى الساعات التى تلت مقتلها.





وقال المصدر لـ وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن الذين خططوا لقتل داريا دوجينا كانوا مهتمين بالروتين اليومى للصحفية نفسها، وعندما فجروا السيارة بعبوة ناسفة عن بُعد كان يعرفون بالتأكيد أنها كانت تقود السيارة بمفردها".

وتابع المصدر: "الأب، ألكسندر دوجين، لم يكن هدفا للقتلة".

وفى سياق ذى صلة، أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بمنح "وسام الشجاعة" للصحفية داريا دوجين ابنة الفيلسوف الروسى ألكسندر دوجين التى تعرضت لعملية اغتيال السبت.

وأضاف أن هذا الوسام تكريما لدوجينا على شجاعتها وتفانيها فى آداء واجبها المهنى.

ولقيت داريا دوجين (بلاتونوفا) حتفها فى انفجار سيارة دفع رباعى فى منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.

يذكر أن داريا هى ابنة العالم السياسى الروسى والشخصية العامة ألكسندر دوجين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التى يرأسها والدها.