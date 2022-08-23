واشنطن تدين مقتل الصحفية الروسية وتؤكد رفضها استهداف المدنيين

جدة - نرمين السيد - وقال برايس خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، تعليقا على مقتل الصحفية الروسية: "ندين استهداف المدنيين سواء فى كييف أو ماريوبول أو موسكو، هذا مبدأ نطبقه عبر العالم".
وأضاف برايس: "أوكرانيا نفت أى ضلوع فى الحادث وندين استهداف المدنيين".
وكشف جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم، ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا فى ضواحى موسكو.
وقال الجهاز فى بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هى التى أعدت الجريمة وارتكبتها. والجانى مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، فى 23 يوليو واستأجرت شقة فى المبنى الذى تعيش فيه دوجينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
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