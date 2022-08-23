نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط “نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 ” الدور الثاني برقم الجلوس والاسم عبر fany.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية إنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية في خلال هذا الأسبوع حيث سوف يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط المخصص للاستعلام ويتم الآن تجهيز النتيجة من أجل عرضها عبر موقع الوزارة ومن المقرر أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم السيد الدكتور رضا حجازي ومن خلال موقعنا سوف تتمكن من معرفة رابط الاستعلام عن النتيجة وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

حيث إنه من المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 خلال هذا الأسبوع أي أنه آخر يوم هو يوم الأربعاء المقبل وبعدها سوف يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر عبر الرابط المخصص للاستعلام والجدير بالذكر أنه قد صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات وتجميع الدرجات واعتماد النتيجة بشكل رسمي قبل بداية تنسيق الدبلومات الفنية في نهاية هذا الشهر حتى يتمكن الطلاب من الحصول على شهادتهم ويتمكنوا من التنسيق بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

يمكنك أن تستعلم عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني وذلك فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح الخاصة بالنتيجة عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لك فيما يلي وهي:

في البداية ينبغي علي الطالب الذي يرغب في التعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني أن يتوجه إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

وبعدها يتم تحديد كلمة نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.

يتم اختبار المحافظة.

وبعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة من الطالب.

وبعدها يتم الضغط على عرض نتائج الدبلومات الفنية 2022.

حيث إنه قد بدأت اختبارات الدبلومات الفنية الدور الثاني منذ نهاية شهر يوليو الماضي واستمرت الاختبارات حتى يوم 9 من شهر أغسطس الجاري وقد بدأت الامتحانات العملية منذ يوم 10 من شهر أغسطس الجاري واستمرت حتى يوم 11 من شهر أغسطس وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني هي أكثر ما يتم البحث عنها الآن حيث يمكنك أن تستعلم عن النتيجة بشكل سهل وبسيط فور الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق رابط موقع وزارة التربية والتعليم حيث يتم هذا عن طريق التوجة إلى رابط موقع الاستعلام وبعدها يتم كتابة بيانات الطالب والتأكد من أن البيانات المكتوبة صحيحة وبعدها الضغط على عرض النتائج وسوف تتمكن بعدها من معرفة نتائج الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 حيث يتم الآن البحث بشكل كبير عن رابط الاستعلام عن النتيجة وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم انه قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات ومن الموقع أن يتم الإعلان عن النتيجة وذلك يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء المقبل او في خلال هذا الأسبوع ويمكنك أن تستعلم عن النتيجة من خلال رابط موقع بوابة التعليم الفني 2022.