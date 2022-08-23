رابط استمارة تقديم طلبات الرعاية الاجتماعية للحصول على راتب شهري لغير القادرين من الفئات التي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديدها لاستحقاق رواتب الرعاية الاجتماعية، وقد أعلنت الوزارة انطلاق التسجيل الإلكتروني في موقع الوزارة والمنصة الرسمية لمليء استمارة البيانات الخاصة بصاحب الطلب ليتم دراسة الطلبات والموافقة على المقبولين وشمولهم برواتب الوزارة بعد توقف التسجيل الإلكتروني لأكثر من عامين.

ما هي المستمسكات المطلوبة لتسجيل استمارة الرعاية

يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وصورة منها على أن يتقدم رب الاسرة بالطلب ويتم إرفاق صورة له.

تقوم فئات النساء المشمولات بالتسجيل بتقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية والمعيشية لهن، المطلقات والارامل والمهجورات والغير متزوجات وزوجات المسجونين.

يجب أن يتم تسجيل عنوان المسكن وانتظار الباحث الاجتماعي فيه ليتم دراسة الحالة ميدانيا.

يقوم أصحاب الهمم والمرضى والمعاقين بتقديم السجلات الطبية الخاصة بهم والتي تثبت الحالة الصحية لا يتمكن معها من العمل.

رابط استمارة تقديم طلبات الرعاية الاجتماعية 2022 ما هي الشروط والمستمسكات المطلوبة Spa.gov.iQ

وقد طالب الشعب العراقي الوزارة بفتح باب التسجيل في رواتب الرعاية الاجتماعية وذلك بعد تردي الأوضاع الصحية والمعيشية للعديد من فئات الشعب، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ببحث نسب البطالة في المجتمع العراقي كما قامت كذلك بدراسة ارتفاع معدلات الفقر بين العديد من الفئات التي تستحق الدعم المباشر من الدولة.

ما هي ألية القبول والتسجيل في الاستمارة الرقمية

يجب أن يكون المسجلين من المشمولين في فئات استحقاق الوزارة: العاجزين- الايتام- أسر نزلاء السجون الحاصلين على أحكام نهائية أكثر من عام – المطلقة – الأرملة – زوجة المفقودين – الفتيات البالغات وغير المتزوجات – أصحاب الاحتياجات الخاصة من المعاقين – الأحداث المحكومين بحكم بائن – الطالب المتزوج حتى المرحلة الإعدادية – الاسرة معدومة الدخل – المستفيدين من الدور الإيوائية من الدولة.

يكون رب الاسرة هو الذي يسجل للأسرة.

تقوم كل فئة من الفئات المستحقة الأخرى بتجهيز مستمسكات الاستحقاق للفئة المقررة.

متى موعد التسجيل في استمارة مساعدات الحماية الاجتماعية

أيبدأ التسجيل لإلكتروني في 22 أغسطس 2022.

بينما ينتهي التسجيل يوم 22 نوفمبر 2022.

كيف اسجل في رابط استمارة تقديم طلبات الرعاية الاجتماعية