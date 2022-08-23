العالم اليوم - سامبدوريا يحرج يوفنتوس ويقتنص منه نقطة

انتم الان تتابعون خبر سامبدوريا يحرج يوفنتوس ويقتنص منه نقطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - تعادل يوفنتوس بدون أهداف مع مضيفه سامبدوريا في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، بعد أن ألغى حكم الفيديو المساعد هدف أدريان رابيو في الشوط الثاني بداعي التسلل.

واعتقد الفريق القادم من تورينو أنه افتتح التسجيل أخيرا، عندما حول رابيو تمريرة من دوسان فلاهوفيتش إلى الشباك في الدقيقة 65، لكن الهدف ألغي.

وكان بإمكان خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس التمرير إلى فلاهوفيتش غير المراقب في الدقيقة 15، بعدما استخلص الكرة من المدافع توماسو أوجيلو، لكنه قرر التسديد ليتصدى الحارس لمحاولته.

وكانت المحاولة الوحيدة لسامبدوريا على مرمى يوفنتوس عبر مهدي ليريس في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة عرضية مرت من دفاع يوفنتوس ووصلته داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة لاعب الوسط ارتطمت بإطار المرمى بعد تصدي الحارس ماتيا بيرين لها.

ويستضيف يوفنتوس، الذي يملك 4 نقاط، روما، السبت، بينما يسافر سامبدوريا صاحب النقطة الواحدة إلى سالرنيتانا يوم الأحد.