العالم اليوم - رسميا.. ألمانيا تعود إلى "عصر الفحم" بعد أسبوع

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ألمانيا تعود إلى "عصر الفحم" بعد أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - قالت شركة "يونيبر" الألمانية للمرافق، الإثنين، إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها "هايدن 4" التي تعمل بالفحم، لتعويض توقف 3 أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، قد يتسبب في تعطل توليد الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان أن "هايدن 4" ستبدأ إنتاج الكهرباء في 29 أغسطس الجاري، وحتى 30 أبريل 2023.

وحسب تقارير صحفية سابقة، فقد دعا مسؤولون ألمان إلى تسريع تدابير مواجهة أزمة الطاقة، مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتلك التي تعمل بالفحم.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت "يونيبر" أن "هايدن 4" ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تغلق في مقابل تعويضات، لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت "هايدن 4" شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية، لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7 بالمئة، لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شح في إمدادات الغاز من روسيا.