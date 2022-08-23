موسكو تحذر الناتو من عواقب تجاهل “الخطوط الحمراء”حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من أن سياسة حلف الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ريابكوف، قوله: "إن المسار المدمر لدول الناتو لتجاهل خطوطنا الحمراء والانجرار إلى مواجهة مع روسيا في أوكرانيا، التي تتأرجح على شفا صراع مسلح مباشر، أمر محفوف بالمخاطر.. من الواضح أن هذا محفوف بمزيد من التصعيد وصولا إلى صدام عسكري للقوى النووية، مع عواقب وخيمة".

ولفت إلى مخاطر استخدام الأسلحة النووية.. منوها بأن الدول التي لديها ترسانات نووية يجب أن تلتزم بافتراض عدم جواز الحرب بين بعضها البعض.

وأكد أن العقيدة الروسية تسمح افتراضيا باستخدام الترسانة النووية فقط للرد على عدوان باستخدام أسلحة دمار شامل ضد روسيا نفسها وحلفائها، أو عندما يكون وجود الدولة نفسه مهددا.

واختتم بالقول: إنه "بعبارة أخرى، لا يمكن استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا إلا للرد على هجوم، أي للدفاع عن النفس في حالات الطوارئ.. ولا يوجد مجال للتخمينات أو التخيلات هنا".

الجدير ذكره أن موسكو طرحت في نهاية العام الماضي، مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.. وطالبت على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي، ورفض إنشاء قواعد عسكرية للناتو في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وتضمنت المقترحات الروسية بندا بشأن عدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا، وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

وفي أواخر يناير الماضي، أرسلت أمريكا وحلف الناتو إلى موسكو ردودا مكتوبة على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية، متجاهلة عددا من الشروط الأساسية.

وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة.