نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر التقويم الدراسي 1444 في السعودية المعتمد من وزارة التعليم وعدد أيام الإجازات المطولة في الفصل الأول والثاني والثالث 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودي التقويم الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية وأيام الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الأول 1444 وموعد بداية العام الدراسي الجديد وتوقيت إجازة اليوم الوطني السعودي 1444، تزامنا مع اقتراب عودة المدارس خلال الأيام المقبلة، ما جعلنا نرصد كافة التفاصيل حول أيام الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي لعام 1444 وموعد الاختبارات النهائية للترم الأول والثاني والثالث.

التقويم الدراسي 1444 في السعودية

حددت وزارة التعليم السعودية يوم غرة صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 موعد لانطلاق موسم عودة المدارس.

ويحتوي التقويم الدراسي 1444 على نحو 56 يوما.

تعد إجازة اليوم الوطني 1444 هي أول أيام الإجازة الرسمي في العام الدراسي الجديد.

يحتوي التقويم الدراسي 1444 على 39 أسبوعا دراسيا.

قسمت وزارة التعليم السعودية العام الدراسي على 3 فصول دراسية.

يشمل كل فصل دراسي على 13 أسبوعا.

تقويم الفصل الدراسي الأول 1444 السعودية

حددت المملكة العربية السعودية تقويم الفصل الدراسي الأول 1444 للعام الدراسي الجديد لبدء الدراسة والإجازة وفق الجدول التالي:-

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1444

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444 10/05/1444 04/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 18/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 15/01/2023 إجازة يوم التأسيس 02/08/1444 22/02/2023 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 02/03/2023

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1444

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1444 20/08/1444 12/03/2023 بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444 13/04/2023 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1444 06/10/1444 26/04/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 28/05/2023 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444 22/06/2023

كيف طورت وزارة التعليم في العام الدراسي الجديد؟

استحدثت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عدة تطويريات وتحديثات خلال الدراسة في العام الدراسي الجديد 1444 تتمثل في إسناد التدريس لطلاب الصف الرابع الابتدائي إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية بعدما حقق تدريسهن إلى طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

كما أعلنت التعليم استمرار عمل منصة مدرستي خلال العام الدراسي الجديد على أن يتم دعمها بمواد الذكاء الاصطناعي التي تعزز مستويات الطلاب التعليمية في المستقبل.