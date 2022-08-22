Tansik تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 || موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 على موقع التنسيق الرسمي

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 والتي يرغب بالتعرف على مجريات تفاصيله عشرات الالاف من الطلاب بعدما اشار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور على ان الكليات التي ستعمل على استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية ستستقبل هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة فى كل المحافظات المصرية، عليه نتابع ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طرق وخطوات التسجيل على تلك المرحلة

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

بدأت عمليات التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الثانية بداية من يوم الخميس 18 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 اغسطس، على ان من المقرر على ان ينتهي بشكل رسمي اعمال تلقي رغبات الطلاب على تلك المرحلة بعدما حددت التعليم العالي الحد الأدنى لتلك المرحلة الذي وصل الى 58% و 60 % بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي لذا نحرص من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على عرض طرق التسجيل على تلك المرحلة ومتابعة مواعيد اعلان نتيجة تنسيق تلك المرحلة التي ستعلن خلال ساعات من يوم الثلاثاء على موقع التنسيق الرسمي

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

نتابع وننشر على موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولى تبدأ فى فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

فى الخطوة الثانية:- تبدأ على اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

ابدءً فى ادخال اسمك الرباعي وكلمة السر فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى إرفاق تسجيل رغباتك فى تنسيق الثانوية العامة

ابدء فى طباعة بطاقة تقديم الرغبات

انقر على ايقونة تسجيل فى النهاية على ان تكون قد انتهيت فى تلك الحالة على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

هذا ومع العلم على ان نتيجة تنسيق تلك المرحلة سيتم العمل على اعلانها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع التنسيق كذلك بعدما ينتهي جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم مساء اليوم عند تمام السابعة مساءً لتشير التصريحات الرسمية على ان نتيجة التنسيق تعلن خلال 72 ساعة من مساء يوم الغد