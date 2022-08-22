رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة أعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية لعام 2022، حيث بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للدبلومات الفنية، 91.27%، وقد هنأ السيد الوزير الطلبة والطالبات الناجحين في الدور الثاني للدبلومات الفنية، كما وجه سيادته الشكر لجميع المعلمين والمعلمات القائمين على العملية التعليمية بالتعليم الفني.

كيف تحصل على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن النتيجة سوف تكون متاحة للطلبة والطالبات على الموقع الإلكتروني الخاص بالتعليم الفني، كما أنها سوف تكون متاحة بالمدارس اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، حيث يمكن للطلبة والطالبات معرفة النتيجة من خلال المدارس، ويمكن معرفة النتيجة إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

سوف تظهر له النتيجة بحالته.

كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات في شهادة الدبلومات الفنية معرفة النتيجة من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نبذل كل ما بوسعنا من أجل مساعدتكم في معرفة النتيجة.

من جهته قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن نتيجة التعليم الفني تتميز بالمسميات المتعددة وبنسب النجاح المختلفة، وذلك نظراً لتعدد تخصصات ونوعيات التعليم الفني بالمقارنة للتعليم العام، ولهذا فإن نتيجة التعليم الفني تتسم بما يلي:-

نظام الخمس سنوات، يبلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات نحو 3430 طالب وطالبه وبلغت نسبة النجاح نحو 96.79%.

نظام الثلاث سنوات، يبلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات نحو 180580 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 92.01% .

التعليم والتدريب المزدوج نظام ثلاث سنوات، يبلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات نحو 2615 طالب وطالبه، وقد بلغت نسبة النجاح نحو 95.14%.

نظام 3 سنوات وفق منهجية الجدارات، بلغ الطلاب الحاضرين نحو 2675 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت 95.10%.

التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات بلغ عدد الطلاب الحاضرين نحو 380 طالب وطالبه وبلغت نسبة النجاح 100%.

وقدم نائب الوزير للتعليم الفني التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين في شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام وتمني لهم دوام النجاح والتفوق والحصول على أعلي الدرجات.