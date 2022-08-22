pmhi.ly لينك التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 ليبيا والشروط اللازمة في موقع مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشباني

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 حيث شهدت الساعات الماضية إعلان هام أسعد ملايين المواطنين في ليبيا، والذي جاء بشأن إطلاق مبادرة رئيس الحكومة في دولة ليبيا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وهي مبادرة منظومة القروض السكنية، والتي قد تم الإعلان عنها رسميا من قبل رئيس الوزراء الليبي، في إطار تقديم أشكال المساعدة المختلفة لهذه الفئات من المواطنين لكي يتم مساعدتهم لكي يتم تغطية تكاليف المعيشة، ومساعدتهم في الحصول على مسكن بناء عبر بعض الشروط والضوابط، وقد جاء هذا القرار بالتزامن الوضع الحالي الذي يعاني منه الكثيرون من المواطنين، وسوف نرصد من خلال هذا المقال رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022 والشروط المطلوبة للتسجيل والقبول موقع مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشباني pmhi.ly.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022

وقد تم فتح باب التسجيل في منظومة القروض السكنية لجميع المستفيدين من الدعم في ليبيا من المواطنين، حيث يتم التسجيل وتقديم الطلب الخاص بالدعم من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الولوج مباشرة إلى موقع منظومة القروض السكنية مباشرة.

ومن ثم يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.

يتم اختيار تقديم طلب للحصول على دعم القروض السكنية.

إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة عبر الموقع من قبل المتقدم.

يتم كذلك إرفاق كافة الأوراق المطلوبة ومن ثم يتم اختيار الضغط على أيقونة إرسال طلب التسجيل.

شروط وضوابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن يتم توافرها للتسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 للمواطنين في ليبيا، على النحو التالي.