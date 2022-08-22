Almaktoumfd.AE المعونة المالية والاقتصادية التي تقوم الهيئة الإماراتية بتقديمها لجميع دول العالم وللأفراد الذين يتقدموا بطلبات عبر منصتها الإلكترونية للحجز والتسجيل، حيث تتيح الهيئة رابط التسجيل وعرض المجالات التي يتم تقديم المساعدة فيها، والتي تهدف فيها إيصال المساعدات المتنوعة إلى غير القادرين أو أصحاب الحاجات وغير ذلك.

هيئة آل مكتوم للمساعدات الإنسانية

تعتبر الهيئة العريقة من اقدم الهيئات في دولة الإمارات، قامت فيها الاسرة الحاكمة في دولة الإمارات بتقدم المليارات من أموالها إلى البلاد المحتاجة وإلى الأفراد الذين يتقدموا بالطلبات إلى الموقع الرسمي وخطابات تصل إلى مقر الهيئة، وللهيئة الآلاف من النماذج المشرفة التي تم فيها الحصول على أنواع من المساعدات شتى.

[Almaktoumfd.AE] معونة هيئة ال مكتوم الإمارات (سداد ديون – مساعدة مالية) أرقام الاتصال المباشر

قامت مؤسسة ال مكتوم للعمل الإنساني منذ إطلاقها في البداية في عام 1997 بتقديم الأموال للأسر الفقيرة وتحتاج إلى مساعدات مالية، كما قامت ببناء المساكن لغير القادرين وتقديم المساعدة العلاجية كذلك، وقامت المؤسسة كذلك بتقديم المساعدات العلاجية والحملات الطبية للكشف على الأطفال في البلاد الفقيرة وقدمت المساعدات للدول المنكوبة والتي تعاني من الفقر والمرض، وتعتبر من اكثر المؤسسات تقديما للمساعدة ولها ايادي بيضاء داخل الإمارات وخارجها.

مجالات المعونات المقدمة من الهيئة والأهداف الأساسية لها

بناء مساكن لغير القادرين وكذلك بناء مستشفيات ومؤسسات خدمية في الدول الفقيرة للمساعدة على تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها.

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية للفقراء وكذلك إرسال الحملات الطبية للفحص والعلاج وإعطاء اللقاحات اللازمة للبلدان الفقيرة في أفريقيا وأسيا وغيرها.

يتم توزيع المساعدات الغذائية من خلال تحصيص برامج غذائية للفقراء من خلال توفير وجبات غذائية تكفي لوجبات وفيها جميع العناصر المطلوبة.

كيف أستفيد من معونة هيئة أل مكتوم

يجب توفر عدد من المقومات لتقوم الهيئة بتقديم الدعم، حيث تقوم من خلال مشرفيها بالبحث عن الدول الفقيرة وتقوم بتحديد سبل المساعدة التي تحتاجها الدول، بينما يتم دراسة طلبات الأفراد لتقديم المساعدة التي يحتاجوها بشرط استفاء شروط الاحتياج، لا تشترط الهيئة تقديم المساعدة للإماراتيين فقط بينما تقوم دول أخرى بتقديم المساعدة لمواطنيها فقط، وتنحصر الشروط العامة لاستقبال الطلبات والموافقة عليها في التالي:

يكون المتقدم بالطلب رب الاسرة، رجل أو امرأة.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود ولا يمكن الوفاء بالالتزامات المطلوبة عليهم والنفقات.

لا يكون لزاما على المتقدم أن يكون من الجنسية الإماراتية، يمكن استقبال طلبات الوافدين أو المقيمين أو الطلبات من خارج الإمارات.

يقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب وبيانات الدخل وسبب تقديم طلب المساعدة.

لا يمكن قبول الطلب الذي لا يستوفي الشروط ولا يستوفي استكمال بيانات صاحب الطلب.

يتم دراسة الطلب ثم الإرسال للمتقدم بالقبول، إذا استوفى الشروط.

أرقام هيئة أل مكتوم الخيرية Almaktoumfd.AE العنوان للتواصل

كيفية طلب معونة هيئة ال مكتوم الإمارات Almaktoumfd.AE