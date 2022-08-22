Spa.Gov.iq رابط تسجيل المواطنين في الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق، حيث قامت الوزارة بدراسة أحوال البلاد والمواطنين وأطلقت التسجيل الإلكتروني للحصول على رواتب ومساعدات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في عدد من الفئات بعد مطالبات المواطنين كذلك، وقد أعلنت الوزارة ألية للتسجيل الإلكتروني لاستقبال التسجيلات وشروط خاصة باستحقاق المواطنين.

إعلان وزارة العمل الجديد بشأن استمارة الرعاية الجديدة Spa.Gov.iq

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لها بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لفئات من الشعب العراقي للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية مقدمة من وزارة العمل، وقد أعلنت الوزارة عن بداية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني ابتداء من الاثنين 22 أغسطس 2022 وحتى 22 نوفمبر 2022، ولا يتم التسجيل بعد هذا الموعد كما لا يتم قبول التلاعب في البيانات.

[Spa.Gov.iq] رابط تقديم استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 شروط الاستحقاق MOlsa.Gov.Iq المستمسكات المطلوبة

يتطلع الشعب العراقي عن إعلانات جديدة تهم محدودي الدخل وفقراء الوطن من المحتاجين، حيث تهتم وزارة العمل والشؤون بمواطني الدولة بعد متابعة الدراسات الميدانية لأحوال المواطنين والتغيرات الاقتصادية والمناخية ومدى تأثيرها على غير القادرين من الفئات التي تشملها بالدعم والرعاية.

ما هي شروط التسجيل في رواتب الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المسجلين من الجنسية العراقية.

يتم تقديم الوثائق والمستمسكات الثبوتية بالبيانات الشخصية وكذلك بيانات الدخل.

لا يشترط على المتقدم للحصول على الاعانة ان يكون حاصل على البطاقة الاستشارية.

لا يجب أن يكون المتقدم يحصل على راتب آخر من الدولة.

يكون المواطن من المشمولين بالدعم من الفئات التي أعلنت عنها الوزارة فقط.

يجب التسجيل في الفترة المقررة للتسجيل من 22 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2022.

يتم تسجيل البيانات الصحيحة ويعاقب قانونيا كل المتلاعبين.

يجب تثبيت العنوان ولا يجب الانتقال عنه حتى يتمكن الباحث الاجتماعي من مراجعة الطلبات والتثبت من حال صاحب الطلب.

ما هي الفئات المشمولة بتسجيل الرعاية الاجتماعية

تستقبل تسجيل كل من العاجزين- الايتام- أسر نزلاء السجون الحاصلين على أحكام نهائية أكثر من عام – المطلقة – الأرملة – زوجة المفقودين – الفتيات البالغات وغير المتزوجات – أصحاب الاحتياجات الخاصة من المعاقين – الأحداث المحكومين بحكم بائن – الطالب المتزوج حتى المرحلة الإعدادية – الاسرة معدومة الدخل – المستفيدين من الدور الإيوائية من الدولة.

ما هي المستمسكات المطلوبة عند التسجيل

البطاقة الوطنية الموحدة لرب الاسرة وأفرادها مع صورة حديثة لرب الاسرة فقط.

يتم تأييد السكن.

يقوم ذوي الإعاقة بتقديم الوثائق الثبوتية.

يتم تقديم وثائق كل من الأرامل والمطلقات.

تقوم كل فئة من المستحقين بتقديم المستمسكات المطلوبة.

خطوات التسجيل الإلكتروني في استمارة الرعاية الاجتماعية Spa.Gov.iq