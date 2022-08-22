كيف اسجل استمارة الرعاية الاجتماعية من الأسئلة الأكثر شيوعا لجميع المتقدمين بطلب التعرف على خطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للرعاية الاجتماعية وأيضا التعرف على الشروط التي يتم تطبيقها على المستفيدين في الرعاية، وذل بعد الإعلان الجديد والأكثر إقبالا من الشعب العراقي اليوم حول تحديد الفترة المحددة للتسجيل والإعلان عن الشروط والمستمسكات المطلوبة من كافة المتقدين.

ألية القبول في راتب الرعاية الاجتماعية

يكون على الراغب في الاستفادة من راتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتباع الشروط العامة للتسجيل.

يتم ابتاع الفئات المشمولة بالاستحقاق.

يقوم بإحضار الوثائق المطلوبة لإثبات الاستحقاق.

يتم تثبيت عنوان السكن لمتابعة الباحث الاجتماعي لصاخب الطلب.

يكون المتقدم بالطلب رب الاسرة، باستثناء المطلقات المعيلات أو الأرامل أو غيرهن.

كيف اسجل استمارة الرعاية الاجتماعية Spa.gov.iQ المستمسكات المطلوبة حسب وزارة العمل والشؤون 2022

ويكون على جميع المسجلين من فئات المطلقات والارامل والبنات اللاتي لم تنزوج لعمر أكثر من 35 عام، وزوجات المسجونين المحكومين أو المفقودين إحضار الوثائق الثبوتية، وكذلك فئات المعاقين والمرضى وكبار السن وغيرهم وأصحاب الامراض المزمنة بتحضير السجلات الطبية الحديثة.

الفئات التي يتم شمولها في التسجيل

العاجزين- الايتام- أسر نزلاء السجون الحاصلين على أحكام نهائية أكثر من عام – المطلقة – الأرملة – زوجة المفقودين – الفتيات البالغات وغير المتزوجات – أصحاب الاحتياجات الخاصة من المعاقين – الأحداث المحكومين بحكم بائن – الطالب المتزوج حتى المرحلة الإعدادية – الاسرة معدومة الدخل – المستفيدين من الدور الإيوائية من الدولة.

شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية

يكون المسجل رب الاسرة أو الفئات الخاصة من الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين أو المسجونين.

يجب ألا يتقاضى المسجلين رواتب أخرى من الدولة.

يكون المتقدم من فئات المحتاجين وليس لديهم مصدر للدخل.

يتم إحضار كافة المستمسكات المطلوبة.

يجب تسجيل البيانات صحيحة ولا يتم التسامح مع المخالفين.

يتم تثبيت المسكن للباحث الاجتماعي ليقوم بمراجعة الطلبات.

ما هي فترة التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية 2022

أعلنت وزارة العمل موعد بداية التسجيل على رابط الاستمارة الرسمي في 22 أغسطس 2022.

ينتهي التسجيل يوم 22 نوفمبر 2022.

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