demc.jaf.mil.jo تقوم القوات المسلحة الأردنية ووزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية بفتح باب التسجيل الإلكتروني للحصول على المكرمة السامية لطلاب البكالوريوس للحصول على البعثات الخارجية التي يتم شمولها بتحمل كافة نفقاتها من القوات المسلحة في المملكة الأردنية، ويتم السماح في كل عام بالتزامن مع الإعلان عن نتائج القبول الموحد لقبول الجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد.

المكرمة الملكية السامية

هي منح يتم تقديمها لعدد من فئات المجتمع والتي تكون في الأغلب دراسية ليستفيد بها الطلبة المتفوقين والذين يرغبوا في استكمال الدراسة الجامعية لهم في الدول الخارجية وليس لديهم القدرة المالية في الدراسة خارج الوطن، وتشجيعا من الملك عبد الله ملك الأردن على الطلاب يم شمولهم بمكرمة سامية لتتحمل المملكة نفقاتهم المالية.

[demc.jaf.mil.jo] رابط تقديم طلبات المكرمة الملكية السامية 2022 بعثات القوات المسلحة الاردنية

وقد جاء في الإعلان الرسمي عبر رابط القوات المسلحة الأردنية ما يلي:

تعلن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/المكرمة الملكية السامية بأن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2023/2022.

موعد تسجيل طلبات المكرمة الملكية السامية

موعد بداية تسجيل طلبات البعثات اخر موعد للتسجيل صباح الثلاثاء 23 أغسطس 2022 30 أغسطس 2022

ويقوم الطلاب بالتعرف على الشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها للقبول في المكرمة والتي تكون مذكورة في الموقع الإلكتروني للتسجيل، وتحرص قيادة المملكة على مواطنيها من الخريجين المتفوقين والباحثين لما فيهم من تطلعات إلى مستقبل الوطن ويتم مساعدة غير القادرين لتخطي مصاعب السفر والدراسة في الخارج.

كيف يمكن الحصول على مكرمة الأردن السامية demc.jaf.mil.jo

يتم في البداية متابعة كافة أخبار وزارة التربية والتعليم والثقافة العسكرية وكذلك بيانات القوات المسلحة الأردنية. يتزامن التقديم مع مواعيد القبول الموحد في الجامعات الأردنية. يقوم الراغب في الحصول على المكرمة ممن قرأ شروط القبول والاستحقاق بالدخول على رابط قبول المكرمة بالقوات المسلحة الأردنية.