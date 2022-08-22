نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 العراق.. رابط الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة التسجيل في قاعدة الفقر 2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من أهم وأخر أخبار استمارة الحماية الاجتماعية بالعراق ، حيث فعلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، وأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بياناً هاماً أوضحت من خلاله أنه بتوجيه من وكالة القاضي سالار عبد الستار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت الحماية الاجتماعية إطلاع الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لعام 2014، وسنرفق لكم أدناه رابط استمارة تسجيل في قاعدة الفقر 2022. وكافة التفاصيل.

استمارة التسجيل في قاعدة الفقر 2022

استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 العراق ، هو ما يريد التوصل إليه الكثير من المواطنين والأشخاص في العراق الشقيق بالتزامن مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في هيئة الحماية الاجتماعية عن بدء ملئ استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر ٢٠٢٢ ، وذلك من أجل الشمول للتقديم على رواتب الحماية الاجتماعية بجميع المحافظات العراقية.

الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر 2022 ، كما أوضح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه بعد استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات التي تخص الشمول برواتب الحماية الاجتماعية ، سيتم العمل على تفعيل رابط استمارة التسجيل للشمول براتب الحماية الاجتماعية فوراً. كما أكد خلال البيان أن وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية قد انتهوا من جميع التجهيزات والاستعدادات التي تخص فتح الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر 2022.

الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر

والآن نأتي إلى هدف ومضمون هذا المقال رابط الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً مضمونه كالآتي: بتوجيه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار تعلن هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر وفق قانون الحماية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤.

هذا وقد أكدت هيئة الحماية الاجتماعية أن استمارة قاعدة بيانات الفقر متاحة مجانا على مدار 24 ساعة يوميا بداية من اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022 وحتى يوم 2022/11/22. ونوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الراغبين في التسجيل إدخال البيانات الصحيحة كي لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية.

رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022

الآن يُمكن للجميع الدخول عبر رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، وإتمام عملية التسجيل من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة لعدم رفض الطلب المقدم، كما يُمكنكم الإطلاع على آلية التسجيل في استمارة قاعدة الفقر ، ومعرفة جميع الشروط الواجب توافرها.