صربيا تعلن رفضها مبدأ العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن صربيا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى لم تفرض عقوبات على روسيا.
وذكر"أن بلاده، بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، لا تنسى الأخوة القديمة، وصربيا هى الدولة الوحيدة فى أوروبا التى لم تفرض عقوبات على روسيا ولم تصبح جزءً من الهستيريا المعادية لروسيا".
وقال وزير الداخلية الصربى إن "سيرجى لافروف صديق مخلص لصربيا وشعبها"، معربا عن امتنانه الكبير لروسيا لدعمها المستمر لسيادة بلاده ووحدة أراضيها وعدم الاعتراف بـ" كوسوفو" ، مشددا على أن صربيا دولة مستقلة وتختار أصدقاءها بنفسها.
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