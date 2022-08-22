أوكرانيا تعلن مقتل نحو 9 آلاف شخص في المعارك مع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:29 مساءً - صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، بأن عدد القتلى في صفوف أوكرانيا خلال المعارك مع القوات الروسية بلغ نحو 9 آلاف.

وقال زالوجني في خطاب خلال منتدى للمحاربين القدامى "ليس العسكريون وحدهم وليس من حملوا السلاح وحدهم هم من يشاركون في الحرب. أطفالنا الصغار، بالتأكيد بحاجة إلى الحماية ... لأن والدهم ذهب إلى الجبهة، وربما كان من بين هؤلاء الأبطال الـ 9 آلاف تقريبًا الذين لقوا حتفهم"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

ومع ذلك، لم يحدد زالوجني ما إذا كان الرقم يشير فقط إلى الذين قتلوا من أفراد القوات المسلحة أم يشمل أفرادًا من تشكيلات أخرى، وما الفترة التي قتل خلالها هؤلاء.