الجمهوريون يتهمون فاوتشي بـ”الفساد واستغلال السلطة” ويعدون بالتحقيق معه ‏



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:29 مساءً - تعهد الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي بمواصلة التحقيق مع أنطوني فاوتشي المستشار الطبي ‏للرئيس جو بايدن حتى بعد تنحيه عن مناصبه الحكومية في نهاية العام.‏

قال جيمس كومر، العضو البارز في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، في بيان: "التقاعد لا ‏يمكن أن يحمي الدكتور فاوتشي من إشراف الكونجرس"، بعد ان أعلن كبير المستشارين الطبيين ‏للرئيس الذي أمضى عقودًا كمدير للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنه سيتنحى عن ‏مناصبه في إدارة بايدن بعد أكثر من نصف قرن في الحكومة. ‏

وأشار فاوتشي في إعلانه الى انه لن يتقاعد بل يخطط لمتابعة المرحلة التالية في حياته المهنية.‏

بدأ الجمهوريون بالفعل تحقيقات في أصل فيروس كورونا ويخططون لمزيد من التحقيقات وجلسات ‏الاستماع إذا استعادوا السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر المقبل ‏بما في ذلك التدقيق في سجلات فاوتشي الذي دائما ما كان على خلاف مع ترامب.‏

غرد السيناتور راند بول: "استقالة فاوتشي لن تمنع إجراء تحقيق شامل في أصول الوباء. سيُطلب منه ‏الإدلاء بشهادته تحت القسم فيما يتعلق بأي مناقشات شارك فيها بشأن تسرب المختبر"‏

ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها الجمهورين فاوتشي، قال السناتور تيد كروز (جمهوري من ‏تكساس) على تويتر: "في يناير، ينبغي أن يحاسب الكونجرس الجمهوري فاوتشي بشكل كامل عن عدم ‏نزاهته وفساده وإساءة استعماله للسلطة وأكاذيبه المتعددة تحت القسم لم يحدث في تاريخ أمتنا أن ‏يدمر بيروقراطي متغطرس حياة المزيد من الناس."‏

وقال كومر في بيانه: "تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها الجمهوريون من لجنة الرقابة ‏أن ما قاله الدكتور فوسي علنًا عن أصول ‏COVID‏ كان مختلفًا تمامًا عما قيل في السر نحتاج إلى معرفة ‏ما إذا كان الدكتور ‏Fauci‏ قد أخفى أي شيء عن المسؤولين الحكوميين"‏

وأشار بعض الجمهوريين إلى أن فاوتشي حدد توقيت مغادرته الحكومة لتجنب التعامل مع أغلبية ‏الحزب الجمهوري التي تتولى السلطة العام المقبل.‏