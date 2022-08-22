روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية بقتل ابنة حليف بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:29 مساءً - اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية في مقتل ابنه احد حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين مشيرة إلى أنهم ‏المسؤولين عن انفجار السيارة الذي أسفر عن وفاتها، وفقا للأندبندنت.‏

توفيت داريا دوجينا، ابنة المفكر القومي البارز ألكسندر دوجين ، يوم السبت عندما انفجرت عبوة ‏ناسفة في السيارة التي كانت تقودها بالقرب من موسكو.‏

وقال، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الهجوم نفذته امرأة أوكرانية من مواليد 1979 على صلة ‏بالمخابرات الأوكرانية.‏

وأضافت أن المرأة وابنتها المراهقة وصلا إلى روسيا في يوليو وقضيا شهرا في التحضير للهجوم ‏باستئجار شقة في نفس المبنى السكني والبحث عن أسلوب حياة دوجينا، ولم ترد كييف على الفور ‏على بيان ‏FSB‏ ونفت في السابق أي تورط لها.‏

ألكسندر دوجين هو منظّر قومي متطرف دعا إلى العنف لتحقيق توحيد المناطق الناطقة بالروسية ‏وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة واسعة.‏

دوجينا ، التي ظهرت بانتظام على التلفزيون الروسي الرسمي كصحفية ، أيدت على نطاق واسع أفكار ‏والدها وكانت مؤيدة للغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة".‏

كان تأثير دوجين في روسيا وقربه من بوتين موضع تكهنات، ينسب إليه بعض مراقبي روسيا نفوذاً ‏كبيراً على سياسة موسكو الخارجية ويقولون إنه ساعد في إرساء الأساس الفكري لبوتين لتبني سياسة ‏خارجية أكثر عدوانية وتوسعية.‏

وقال آخرون إن تأثيره وتأثيره ضئيل. لم يقم الرجل البالغ من العمر 60 عامًا بأي دور رسمي في ‏الكرملين.‏