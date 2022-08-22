روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية بقتل ابنة حليف بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:29 مساءً - اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية في مقتل ابنه احد حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين مشيرة إلى أنهم المسؤولين عن انفجار السيارة الذي أسفر عن وفاتها، وفقا للأندبندنت.
توفيت داريا دوجينا، ابنة المفكر القومي البارز ألكسندر دوجين ، يوم السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة في السيارة التي كانت تقودها بالقرب من موسكو.
وقال، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الهجوم نفذته امرأة أوكرانية من مواليد 1979 على صلة بالمخابرات الأوكرانية.
وأضافت أن المرأة وابنتها المراهقة وصلا إلى روسيا في يوليو وقضيا شهرا في التحضير للهجوم باستئجار شقة في نفس المبنى السكني والبحث عن أسلوب حياة دوجينا، ولم ترد كييف على الفور على بيان FSB ونفت في السابق أي تورط لها.
ألكسندر دوجين هو منظّر قومي متطرف دعا إلى العنف لتحقيق توحيد المناطق الناطقة بالروسية وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة واسعة.
دوجينا ، التي ظهرت بانتظام على التلفزيون الروسي الرسمي كصحفية ، أيدت على نطاق واسع أفكار والدها وكانت مؤيدة للغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة".
كان تأثير دوجين في روسيا وقربه من بوتين موضع تكهنات، ينسب إليه بعض مراقبي روسيا نفوذاً كبيراً على سياسة موسكو الخارجية ويقولون إنه ساعد في إرساء الأساس الفكري لبوتين لتبني سياسة خارجية أكثر عدوانية وتوسعية.
وقال آخرون إن تأثيره وتأثيره ضئيل. لم يقم الرجل البالغ من العمر 60 عامًا بأي دور رسمي في الكرملين.