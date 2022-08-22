بوتين يوقع مرسوما بمنح داريا دوجين وسام الشجاعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن هذا الوسام تكريما لدوغينا على شجاعتها وتفانيها فى آداء واجبها المهنى.

ولقيت داريا دوجين (بلاتونوفا) حتفها فى انفجار سيارة دفع رباعى فى منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.

يذكر أن داريا هى ابنة العالم السياسى الروسى والشخصية العامة ألكسندر دوجين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التى يرأسها والدها.

عملت لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسى مع سيرجى ماردان على راديو "كومسومولسكايا برافدا"، إلى ذلك كانت تشارك فى البرامج التلفزيونية السياسية، ونظرا لاتقانها اللغة الفرنسية كانت غالبا ما تتم استضافتها كخبيرة فى السياسة الفرنسية.

دعمت داريا دوجينا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، كما تعرفت شخصيا على عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين فى دونباس.

وقد أدرجت بريطانيا داريا فى قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع فى أوكرانيا".