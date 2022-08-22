الحكومة الألمانية تنفى اتهامات بولندا بمسئوليتها عن نفوق الأسماك فى نهر أود

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة البيئة الألمانية أندريا كوبلر -بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"- إن برلين "تفاجأت وشعرت بالحزن تجاه اقتراح وارسو بأن ألمانيا تقوم بنشر أخبار كاذبة بهذا الشأن".

وكانت وزيرة البيئة البولندية آنا موسكوا قد صرحت يوم السبت الماضى، بأن "المزيد من الأخبار الكاذبة تنتشر فى ألمانيا"، فى إشارة إلى تقارير حول رصد أحد المعامل الألمانية معدلات مرتفعة من مبيدات الآفات فى مياه النهر.

ومن جانبه، أشار كوبلر إلى أن أسباب نفوق هذه الكمية من الأسماك مُعقدة، مضيفا أن ألمانيا لم تقترح أبدا أن المبيدات وحدها كانت السبب فى ذلك، موضحا: "يبدو أن هناك مجموعة من المواد الكيميائية وفقا لنتائج أبحاثنا، لكن أى مادة من تلك المواد الكيمائية لم تكن لتقتل تلك الأسماك وحدها، لذلك فإن هذا الحادث متعدد الأسباب".

وتابع كوبلر قائلا: "من المؤسف أن ترى وزارة البيئة البولندية نتائج الأبحاث المعملية (الألمانية) كتهرب من اللوم"، مشيرا إلى أنه مازال البحث جارى لتحديد أسباب نفوق الأسماك فى نهر أودر.