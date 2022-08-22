مصرع 170 شخصا فى فيضانات أفغانستان خلال الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - وأفادت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث اليوم الاثنين، بمصرع "حوالى 170 شخصا وإصابة 250 آخرين وتدمير ما لا يقل عن 3000 منزل كليًا أو جزئيًا نتيجة كارثة الفيضانات".

ورصدت الهيئة أن "أكبر الخسائر كانت فى المقاطعات الشرقية من أفغانستان".

وتسببت الأمطار الموسمية فى شهر يوليو فى حدوث فيضانات عارمة فى جميع أنحاء البلاد، فيما يقوم عدد من المنظمات الإنسانية بمساعدة الأفغان بالطعام والأدوية والمأوى الطارئ ومواد أساسية أخرى.

ودعا القيادى فى "طالبان" أنس حقانى رجال الأعمال إلى مساعدة ضحايا الفيضانات وحمّل حقانى الدول الصناعية الكبرى مسؤولية هذا الوضع وقال إن "سياسة الإنتاج الجشع تسببت فى تدمير الطبيعة".

من ناحية أخرى، هناك شكاوى من الأفغان ضد "طالبان" من أنهم لم يحاولوا إنقاذ ضحايا الفيضانات أو أنهم لا يملكون المعدات الكافية.

وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابى) على السلطة فى أفغانستان، فى 15 أغسطس الماضى، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (ناتو) من البلاد.