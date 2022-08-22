عاجل- انخفاض احتياطى النفط الأمريكى لأدنى مستوى منذ 37 عاما

جدة - نرمين السيد - تراجع مخزون النفط الخام فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للولايات المتحدة بمقدار 8.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهى فى 19 أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى فى نحو 37 عامًا.





وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام قد هبطت فى احتياطيات الطوارئ إلى 453.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يناير 1985، بحسب شبكة "سكاى نيوز".

وتعتبر الكمية التى جرى سحبها من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى، والبالغة 8.1 مليون برميل، هى الأكبر منذ نهاية أبريل الماضى.

الاستراتيجى للولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل عام 1985، ويسجل 464.56 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافى واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 4.06 مليون برميل يوميا.