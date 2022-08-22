بعد الجدل.. فنلندا تكشف نتائج فحص المخدرات لرئيسة الوزراء

جدة - نرمين السيد - قال مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، اليوم الاثنين، إن نتائج اختبار المخدرات الذى أجرته جاءت سلبية، وذلك فى أعقاب نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضى ظهرت فيه وهى ترقص وتلهو مع أصدقائها.





وبدأت مقاطع الفيديو التى تظهر فيها مارين "36 عاما" فى حفل مع عدد من المشاهير الفنلنديين تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام فى فنلندا وخارجها.

ويوم الخميس، قالت مارين إنها مستاءة من نشر مقاطع فيديو لها على الإنترنت وهى ترقص فى حفلات خاصة، حيث كان من المفترض أن يشاهدها الأصدقاء فقط.

ويوم الجمعة وافقت مارين، التى أصبحت أصغر زعيمة حكومة فى العالم فى ديسمبر 2019، على إجراء اختبار المخدرات قائلة إنها لم تتعاط المخدرات مطلقا ولم تر أى شخص يفعل ذلك فى الحفل الذى حضرته.

وقالت مارين زعيمة الحزب الديمقراطى الاجتماعى إن قدرتها على أداء واجباتها الرسمية لم تتأثر ليلة السبت المشار إليها وإنها كانت ستغادر الحفل إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

وعبّر بعض الفنلنديين عن دعمهم لمارين وأثار آخرون شكوكا حول قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة.