العالم اليوم - أبناء الأمير وليام يستعدون لمدرسة جديدة بتكاليف "مرتفعة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:21 مساءً - أعلن مكتب الأمير البريطاني وليام، الاثنين، أن أطفاله الثلاثة سيبدأون الدراسة في مدرسة جديدة في الشهر المقبل، بينما يستعد الأمير وزوجته كيت للانتقال إلى بيت جديد في منطقة قلعة وندسور، مقر إقامة جدته الملكة إليزابيث.

وقال قصر كينسنغتون إن الأميرين جورج ولويس (9 أعوام و4 أعوام) والأميرة شارلوت (7 أعوام) سيدرسون في مدرسة لامبروك الخاصة القريبة من وندسور ابتداء من سبتمبر.

وجاء الإعلان عن ذلك بعد الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام عن أن الزوجين، دوق ودوقة كامبردج، يرغبان في الانتقال إلى أديليد كوتيغ في وندسور وهو منزل مكون من أربعة غرف نوم يوجد على مسافة قصيرة من القلعة التي تقضي فيها الملكة (96 عاما) معظم وقتها هذه الأيام.

وتصل الرسوم السنوية في مدرسة الأطفال الجديدة إلى 21 ألف جنيه إسترليني (24803 دولارات) للتلميذ الواحد.