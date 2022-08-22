الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة الضجيج

الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة الضجيجاتهمت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بإثارة الضجيج في العالم وذلك على خلفية تصاعد التوتر حول تايوان.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن وزارة الخارجية الصينية، في بيان القول:"أن واشنطن تتهم بكين بتصعيد الموقف حول تايوان، لكنها هي من يثير الضجيج في العالم، ويلوح بهراوة العقوبات، ويقوض أسس العلاقات الصينية الأمريكية".

وكان السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، قد صرّح في وقت سابق خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن الولايات المتحدة لا تعتقد أنه ستكون هناك أزمة في العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان، مشيرا أيضا إلى أن بكين "يجب الآن أن تقنع بقية العالم بأنها ستتصرف سلميا في المستقبل".

وعلّق على ذلك متحدث باسم الخارجية الصينية، في بيان : إن "التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها السفير بيرنز تقدم اللون الأسود على أنه الأبيض، كاشفا بذلك عن المنطق الأمريكي للهيمنة والخلافات التي لا معنى لها".

وشددت الخارجية الصينية على أن الصين، قبل زيارة بيلوسي لتايوان وبعدها، عبرت عن الاحتجاج وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستكون مسؤولة عن كل عواقب الزيارة، "ومع ذلك ، لم تفكر واشنطن حتى في تصحيح نفسها، وبدأت في إلقاء اللوم من رأس سقيم على رأس سليم".

وأضافت أن "مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى شوهوا الحقائق، واحدا تلو الآخر، وحاولوا تبرئة أنفسهم من المسؤولية عن إثارة التوتر في مضيق تايوان، وتشويه صورة الصين".

وشددت على أن "الولايات المتحدة، وليس الصين، هي التي تغير الوضع الراهن وتقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وقال البيان الصيني إن "الولايات المتحدة، وليس الصين، من يقرع بالأسلحة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إنها الولايات المتحدة، وليس الصين، من يلوح بهراوة العقوبات ومضايقة العالم كله، إنها الولايات المتحدة، وليس الصين، من يقوض الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية".