الملك يصل إلى مصر للمشاركة في لقاء عربي خماسي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مطار العلمين الدولي في الساحل الشمالي المصري، حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتوجه جلالته، اليوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في لقاء عربي خماسي تشاوري، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويضم اللقاء، الذي يعقد بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.