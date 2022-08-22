Our results برقم الامتحاني موقع الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول في العراق 2022 جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

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برقم الامتحاني موقع الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول حيث تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت بشكل ملحوظ عبر محركات البحث المختلفة والتي يتم رصدها داخل دولة العراق، وذلك في اطار انتظار الطلاب وأولياء الأمور بشكل عام إعلان نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي في العراق، حيث تعد نتائج الصف السادس الإعدادي واحدة من أهم النتائج التي عادة ما تشهد ترقب حتى اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عنها بشكل رسمي في مختلف المحافظات والتي تعلن بشكل تدريجي، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض رابط مباشر الاستعلام عنموقع الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول جميع المحافظات.
برقم الامتحاني موقع الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا تفاصيل المستجدات الخاصة باعلان نتيجة امتحانات الدور الاول لطلاب الصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية بشكل عام ، حيث اعلنت الوزارة أنها قد تلقت بيان من جانب كافة محافظات العراق رسميا، والتي اكدت على الانتهاء من المرحلة الاولى وهي مرحلة تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بجميع طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق بجميع المدارس، وقد بدأت على الفور المرحلة الاخيرة التي تتضمن مراجعة النتائج الخاصة بجميع الطلاب ومن ثم العمل على تجميع الدرجات تمهيدا لطرحها الكترونيا عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المتوقع ان تعلن النتيجة في الاسبوع القادم.
موقع الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022
وتعلن نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق مباشرة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك لتسهيل الحصول على نتيجة الطالب برقم الجلوس من خلال زيارة هذا الرابط مباشرة.
- في البداية يحل ان يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- قم يتم اختيار الضغط عدم ايقونة “نتائج الطلاب”.
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادى.
- تم يتم تحديد المحافظة الخاصة بالطالب ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم كتابة الرقم الامتحانى الخاص بالطالب.
- ثم يتم الضغط عدم ايقونة استخراج النتيجة.
- كما يمكن ان يتم اختيار طباعة ورقة الدرجات.
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