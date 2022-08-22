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عمر شويل - جدة تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية للحصول على بيانات الفقر حسب قانون وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2014، حيث قامت وزارة العمل بإطلاق التسجيل الإلكتروني في الاستمارة للحصول على قاعدة البيانات من جميع فئات الشعب الفقيرة تمهيدا لتحديد المستحقات التي يتم تخصيصها لهم فيما بعد، وتتيح الوزارة فترة محددة للتسجيل لضمان الحصول على الوقت الكافي ولا يتم قبول الطلبات بعد هذا الوقت.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تعنى الوزارة العراقية العريقة بجميع فئات الشعب العراقي، وخاصة بالفترة الأخيرة لما عاناه الكثيرين من فقر وقلة في فرص العمل وتراجع في الدخل، وتحاول الوزارة بين الحين والآخر حصر أعداد العاطلين عن العمل وغير القادرين على العمل من الأطفال والشيوخ والنساء وأيضا المعاقين والمرضي، بالشمول برواتب بين الحين والآخر كما تحرص الوزارة على دفع الرواتب المتأخرة للمتقاعدين والمقيم المتفرغ وغيرهم.

تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية Spa.Gov.iq وزارة العمل والتنمية الاجتماعية Molsa.Gov.IQ

يصل على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من الطلبات والشكاوى، وذلك للذين هم تحت خط الفقر وغيرهم من فئات الشعب المحتاجين وأيضا من الشباب العاطلين، وتقوم الوزارة بالرد على الطلبات ببيانات رسمية لها يتم فيها شمول الجميع بالرواتب المناسبة لهم وتوفير فرص مناسبة للعمل من خلال حصر اعداد البطالة ومؤهلاتهم المهنية والدراسية لتوفير الفرص الملائمة والمتاحة لهم.

إطلاق التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لتسجيل قاعدة الفقر

قامت وزارة العمل بإطلاق التسجيل الإلكتروني في الوزارة والذي يتم إلكترونيا، وذلك بتوجيه مباشر من السيد الوزير القاضي سالار عبد الستار ، حسب قانون رقم 11 لعام 2014، ويتم التسجيل الإلكتروني في الاستمارة إلكترونيا ومجانا أيضا على مدار اليوم.

موعد تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية

بداية تسجيل الاستمارة اخر موعد للتسجيل 22 أغسطس 2022 22 نوفمبر 2022.

ما هي الفئات المشمولة برعاية وزارة العمل

تقبل الاستمارة تسجيل الفئات التالية: العاجز – اليتيم – أسرة النزيل المودع إذا زادت محكوميته عن عام واحد، بقرار قانوني قاطع – الأرملة والمطلقة – زوجة المفقود – الفتاة البالغة الغير متزوجة – أصحاب الاحتياجات الخاصة من المعاقين – الأحداث المحكومين بحكم بائن – الطالب المتزوج حتى المرحلة الإعدادية – الاسرة معدومة الدخل – المستفيدين من الدور الإيوائية من الدولة.

كيف يتم تقديم وتسجيل بيانات المواطن في استمارة الرعاية الاجتماعية