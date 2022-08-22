اسكتلندا تطالب حكومة المملكة المتحدة بحماية الشعب من ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقالت ستورجون، بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، إن "ما يجب أن يحدث هو تدخل كبير لوقف ارتفاع فواتير الطاقة بالطريقة الحالية، كذلك إلغاء الزيادة التالية فى أسعار الطاقة ثم العمل بين الحكومة وشركات الطاقة لتحديد كيفية تمويل ذلك على المدى الطويل".
وتابعت قائلة "يجب أن تكون المسئولية الأولى لحكومة المملكة المتحدة فى الوقت الحالى، هى وقف البؤس الذى سيحدث على العائلات".
ومن المقرر أن تستضيف ستورجون غدا الثلاثاء اجتماعا مع شركات الطاقة لمناقشة ما يمكن فعله لحماية العملاء، مؤكدة أن الحكومة الاسكتلندية تدرس جميع خياراتها.
وتعمل الحكومة الاسكتلندية على مراجعة ميزانية الطوارئ وتقييم الأدوات الأخرى المتاحة لها لمحاولة فعل اللازم.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون فى المملكة المتحدة أن يبلغ التضخم 18.6% فى شهر يناير 2023 وهو أعلى معدل له فى نصف قرن تقريبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، ومن شأن ذلك أن يضغط على دخول الأسر بشدة ويدفع الاقتصاد البريطانى إلى الركود.
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