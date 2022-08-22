ضبط 303 كفوف حشيش و 100 الف حبة مخدرة في البادية الشمالية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 22 أغسطس 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية جديدة ضمن عملياتها النوعية المتواصلة للقضاء على تجارة المخدرات، ضبطت خلالها كمية ضخمة من الحبوب ومادة الحشيش المخدرة، في البادية الشمالية.

وأوضح أن محققي الإدارة تتبعوا وعلى مدار أيام مجموعة من تجار ومهربي المواد المخدرة، وجمعوا معلومات بينت قيامهم بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة من منطقة الرويشد باتجاه محافظة المفرق بعد بدء الحملة الأمنية هناك .

وأشار الناطق الإعلامي أن التحقيقات مكنت الفريق من تحديد الموقع الذي لاذ إليه وبحوزتهم المواد المخدرة التي حاولوا اخفاءها، في إحدى مناطق البادية الشمالية، وجرت مداهمة المكان وضبط احد المتورطين هناك وبالتفتيش في الموقع عُثر على 303 كفوف من مادة الحشيش المخدرة إضافة إلى 100 ألف حبة مخدرة .

وأكّد الناطق الإعلامي أن الحملات والجهود الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات وبمساندة كافة الإدارات والوحدات الشرطية المتخصصة مستمرة ومتواصلة لمحاصرة تجار الموت والقضاء على نشاطهم الجرمي ومنعهم من التأثير على المجتمع ونشر سمومهم.