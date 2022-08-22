نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي 2022 التي ستكون معلنة فى غضون أيام قليلة من الآن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث حالات من الترقب والقلق تشغل عدد كبير من الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات العراقية الراغبين فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على إتمام إعلانها الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فقط

نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على اتمام الكشف بشكل وبصورة رقمية على اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول، حيث جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت فى الساعات الاخيرة بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي، على ان تستعد فى الساعات الحالية بموجب المصادر الرسمية التي أعلنت من وزارة التربية والتعليم الوزارة على مساعدة الطلاب على الحصول على نتائجهم فور البدء فى عمليات نشر نتائج الطلاب اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والذي قد تم تفعيله بشكل مؤخر حتي يكون المنصة الاولي التي تعمل على مساعدة الطلاب على الحصول على نتائجهم

خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية سيتم تفعيل امكانية استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى كل المحافظات العراقية على النحو التالي-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

البدء فى إدخال وتحديد المحافظة التابع اليها فى الأيقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام وبهذا ستكون على الفور أمامكم نتائج الصف السادس الاعدادي معلنة على الفور امامكم

هذا ومع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد نفت تحديد موعد رسمي لظهور نتائج الطلاب، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان أعمال رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لازالت جارية حتى الآن فى كل المحافظات العراقية، على ان يتم التأكيد على ان النتائج لن تتأخر عن الايام القليلة المقبلة