نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لجميع الكليات والمعاهد من موقع التنسيق بالرقم القومي فقط في المقال التالي
بعدما تم الانتهاء من تسجيل الرغبات وظهور النتائج لطلاب المرحلة الأولى وبدء طلاب المرحلة الثانية في تسجيل رغباتهم، تم الإعلان عن كون موقع التنسيق الرسمي سيظل مفتوحًا أمام طلاب المرحلة الثانية من أجل تسجيل رغباتهم أو التعديل عليها حتى يوم 22 من شهر أغسطس، لذلك زاد اهتمام طلاب المرحلة الثانية وأولياء أمورهم في معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانية.
رابط استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
سابقًا كان قد تم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد المصرية، فبالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم تم ذكر أن الحد الأدنى لهم في المرحلة الثانية هو 60%، أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فبنسبة 58%، لذلك كل الطلاب الذين وافق مجموعهم شروط التسجيل في المرحلة الثانية كانوا يقومون بكتابة الرغبات على مدار الأيام الفائتة، من خلال موقع التنسيق الرسمي من منازلهم، أو حتى من الأماكن الخارجية كالمعامل التي تتواجد في الجامعات، وقد أفادت وزارة التعليم العالي المصرية أن 270 ألف طالب سيقوم بالتسجيل في المرحلة الثانية، وأيضًا أفادت بأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ستظهر بعد أن تنتهي فترة تسجيل الرغبات المحددة لطلاب المرحلة الثانية بثلاثة أيام.
كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
يمكن لطلاب المرحلة الثانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الرسمي.
- ثم يقوم بالضغط على الخانة المدون بها ” الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية “
- عند الضغط على هذه الخانة ستظهر أمام الطالب العديد من الخانات الفارغة، والتي يتم فيها كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب من حيث الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي والشعبة التي ينتمي إليها الطالب.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على المربع المدون به ” عرض النتائج “، وعند الضغط عليه ستظهر على الفور أمام الطالب نتيجة تنسيقه.
بعد معرفة الطالب للكلية التي تم ترشيحه إليها، يمكن له أن يقوم بطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه إلى الصفحة الرسمية للكلية ومعرفة موعد بداية التقديم، وتجهيز ملفه حتى يكون على استعداد لتقديمه إلى الكلية في الوقت الذي ستحدده.
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