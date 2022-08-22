نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

في الآونة الأخيرة اتجه الاهتمام العام في دولة العراق بمعرفة النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي، وذلك بعد الإعلان الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية باقتراب موعد إعلان النتائج، حيث كان الطلاب قد بدأوا في أداء امتحاناتهم في الفترة ما بين 20 من شهر يوليو حتى يوم 9 من شهر أغسطس 2022، كما دخل الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الخوف والتوتر مع قرب إعلان النتائج، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أفادت بارتفاع مؤشرات النجاح هذا العام وأن الطلاب قد قاموا بأداء جيد في اختباراتهم.

نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

امتلأت محركات البحث بالطلاب الذين يقومون بالاستعلام عن رابط نتائج السادس الإعدادي تزامنًا مع قرب إعلانها، وقد أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية سابقًا بأن نتائج الصف السادس الإعدادي سيتم رفعها حتى يتسنى للطلاب الحصول عليها في الفترة ما بين 20 إلى 25 من شهر أغسطس الحالي، والآن صار يفصلنا عنها ساعاتٍ قليلة، حيث قد تمت عمليات التصحيح بالفعل، وجار الآن مراجعة أوراق الاختبارات والتدقيق فيها ورصد الدرجات.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على إتمام عمليات التصحيح بشكلٍ سليم دون تعرض الطلاب للخداع في درجاتهم أو نيل ما لا يستحقونه، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حتى يتسنى للطلاب معرفة نتائج اختباراتهم بسهولة.

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول

ويتم الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية: