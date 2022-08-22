نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 وموعد بداية تنسيق المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي أنه بالفعل تم انطلاق فاعليات التنسيق للمرحلة الثانية من العام الدراسي 2022 والذب بعدله العد التنازلي لإغلاقه وها المرحلة تضم عدد كبير من الكليات وحوالي مائتي معهد والذي يحق لأي طالب ناجح من الدور الأول في الثانوية العامة أن يلتحق به وسوف نعرض لكم أعزاءنا القراء المزيد من التفاصيل حول تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 وموعد انتهاء التسجيل فيها.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

نعيش الآن فترة عصيبة من الوقت حيث إنه بعد انتهاء فاعليات المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات والتي تعذر علي الطلاب الحاصلين على مجموع أقل الالتحاق بركب هذه الجامعات التي ضمت المرحلة الأولى يبحث كثيرا من الطلاب حول مزيد من التفاصيل حول تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية والتي بدأت فعالياته بالفعل والمتوقع إغلاق باب التسجيل فيها يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرون من أغسطس.

حيث إن الوزارة قد فتحت باب التسجيل في تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية يوم الخميس الماضي الذي الثامن عشر من أغسطس وقد أشارت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للتسجيل في هذه المرحلة الطلاب الحاصلين علي 58 % للشعبة الأدبية و 60 % القسم العلمي بشعبيته، أما عن الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من ذلك فإنه سوف يتم الإعلان عن بدء فاعليات المرحلة الثالثة من التنسيق للجامعات عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ وقد صار لهم دور ثاني في بعض المواد.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

عليك الذهاب إلى موقع البحث جوجل واكتب في خانة البحث موقع التنسيق الرسمي للجامعات.

ثم قم بالنقر على أيقونة الثانوية العامة وقم بالنقر على تنسيق المرحلة الثانية.

ثم بعد ذلك قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم وادخل رقم جلوسك ويراعي الدقة في إدخال الأرقام والبيانات.

ثم قم بإدخال إدخال اسمك رباعي في الحقل المخصص وبعد ذلك قم بإدخال كلمة السر الخاصة في الحقل المخصص لها.

وقم بعد ذلك بإدخال أسماء الكليات المتاحة بالنسبة لمجموعك وإذا انتهيت من تسجيل كافة الرغبات قم بالنقر على اختيار تسجيل.

وسوف تكون إعلان نتيجة قبولك أيضا في إحدى الكليات أيضا على الموقع الرسمي للتنسيق.

كما يمكنك الانتظار والدخول على هذا الموقع مرة أخرى لمعرفة نتيجة التنسيق.

أما عن التسجيل بالمرحلة الثالثة فلم يتم تحديد موعده حتى الأن حتى تظهر نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022، والتي ستضم الطلاب التي تقل نسب مجاميعهم عن 55%.