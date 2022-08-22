التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا لفئة الشباب 2022

شهدت الساعات القليلة الماضية إطلاق رئيس الوزراء الليبي إمكانية التسجيل في منظومة القروض السكنية، وهي مبادرة مهمة أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حيث تعتبر هاته المبادرة هي مخطط إسكاني تم الإعلان عنه لفئة الشباب الليبيين من ذوي الدخل المحدود، حيث تهدف الحكومة الليبية إلى تقديم أنواع عديدة من المساعدة والدعم لجميع أفراد المجتمع، وخاصة الشباب الذين ليس لديهم مصدر دخل مستقر، وفي السطور أدناه عبر موقع ثقفني الإخباري سنزودكم بطريقة التقديم في منظومة القروض السكنية فى ليبيا لفئة الشباب 2022 والشروط المطلوبة.

التسجيل في منظومة القروض السكنية فى ليبيا

للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا في هاته الفترة، انتشرت مشكلة البطالة بين الشباب، وفي إطار تنمية الوضع الإجتماعي للبلاد تم إطلاق منظومة القروض السكنية فى ليبيا وذلك في إطار الرغبة في الحد من هموم الحياة وضمان مستوى معيشي جيد، وتتيح الحكومة الليبية فرصة لكل الشباب الفقراء وذوي الدخل المحدود للحصول على هذا القرض شريطة استيفاء جملة من الشروط التي سطرتها الحكومة اليبية.

خطوات التسجيل في القروض السكنية 2022

يمكنك عزيزي القارئ التسجيل في القروض السكنية 2022 باتباع جملة من الخطوات لخصناها لكم كالتالي:

أولاً، قم بالاتصال بالموقع المخصص لتقديم طلب للحصول على قرض سكني للشباب.

يتم اختيار نظام الرهن العقاري من الاختيارات المتاحة.

اكتب بشكل صحيح جميع البيانات المطلوبة.

اكتب رقم هاتفك.

أدخل الحروف حسب الصورة باللغة الإنجليزية.

سوف تتلقى رسالة بكلمة المرور.

أدخل رقم هاتفك، ثم انقر فوق تسجيل الدخول وأدخل جميع المعلومات الشخصية.

أدخل معلومات عملك، مثل “موقع العمل، وقيمة الراتب الشهري، وما إلى ذلك”.

بعد ذلك قم بتحميل الملفات المطلوبة.

بعد ذلك اختار أيقونة تقديم الطلب بعد إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022

أنشأت الحكومة الليبية سلسلة من الشروط للتسجيل في منظومة القرض السكني للشباب، ومن بين أكثر المتطلبات التي أنشأتها الحكومة الليبية ما يلي: